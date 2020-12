Kultur und Lebensart



Moderation: Sonja Striegl

Musikredaktion: Georg Waßmuth

Wortredaktion: Franziska Kottmann

Kulturtipps zum Jahresende und Rückblick auf Programm-Highlights von 2019

Themen der ersten Stunde:

Hausbesuch des Jahres: Woodstock im Hunsrück

Sabine Mahr über die Liedermacherfestivals auf Burg Waldeck in den sechziger Jahren

Klangraum Neue Klassik: „Portrait of a Lover" (Label: GENUIN)

Der Akkordeonist Maciej Frąckiewicz spielt Werke von Schnittke, Berio, Lutoslawski, Rameau, Majkusiak, Piazzolla und Krauze

Ausgesucht von Georg Waßmuth

Ding des Lebens: Böllern an Silvester - um jeden Preis?

Julia Haungs mit einer kritischen Betrachtung zur Geschichte des Feuerwerks

Lesezeichen: Arno Strobel, „Offline" (S. Fischer Verlag)

Tatjana Wagner stellt den Psychothriller und seinen Autor vor

Ausschnitt aus „Offline"

Gelesen vom Autor Arno Strobel

Museum des Jahres: Marmorkugeln aus Heimatgestein in der „Kugelmühle Neidlingen"

Andreas Langen stellt das außergewöhnliche Museum am Fuße der Schwäbischen Alb vor

Themen der zweiten Stunde:

Primär Prominent: „Schwamm drüber?“ – Jahresrückblick 2019

Mit der Kabarettistin Anny Hartmann

Primär Musikalisch: Kraftklub, „Schüsse in die Luft“

Musikwunsch von Anny Hartmann

Gedicht des Jahres: Jan Wagner, „quittenpastete"

Gelesen von Johannes Wördemann

Vorgestellt von Kerstin Bachtler

Kultur für Kurzentschlossene - Tipps fürs Wochenende:

Ausgesucht von Ulrike Albrecht-Diehl

Rezept-Empfehlung zu Silvester: „I think we'll have champagne with the bird"

Gespräch mit dem Genussforscher Prof. Thomas Vilgis, Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz

CD der Woche: Bill Laurance, „Live At The Philharmonie Cologne" (Label: Jazzline)

Mit Bill Laurance (piano) und der WDR Big Band (Ltg. Bob Mintzer)

Ausgesucht von Georg Waßmuth

Themen der dritten Stunde:

Erklär mir Pop: Living Colour, „Love Rears Its Ugly Head"

Gespräch mit Prof. Udo Dahmen, Künstlerischer Leiter der Popakademie in Mannheim

Hörbuch des Jahres: Alina Bronsky, „Der Zopf meiner Großmutter"

(Tacheles! 4 CDs)

Gelesen von Sophie Rois

Vorgestellt von Leonie Berger

Netzkultur-Tipp des Jahres: "Ishkurs Guide to Electronic Music"

Max Knieriemen über eine Website zur Geschichte der Elektronischen Musik

Heimkino-Tipp des Jahres: „Tea with the Dames"

(New KSM Cinema / DVD & Blu-ray)

Sina Weinhold über die Verfilmung eines unvergesslichen Treffens der vier Grandes Dames des britischen Schauspiels

Wort der Woche: „Techtelmechtel“

Gespräch mit Prof. Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach