SWR2 am Samstagnachmittag vom 28.9.2019

Kultur und Lebensart

Moderation: Sonja Striegl

Musikredaktion: Ines Pasz

Wortredaktion: Sina Weinhold

Themen der 1. Stunde:



Hausbesuch: Automobile Kunst

Tobias Ignée zu Besuch bei dem Künstler Stefan Rohrer in Stuttgart



Klangraum Neue Klassik: Geminiani: Quintra essentia

Concerto Köln spielt Werke von Francesco Geminiani (Berlin Classics)

Ausgesucht von Ines Pasz



Ding des Lebens: Selbstvergewisserung und Information

Natali Kurth über den Spiegel



Lesezeichen: Der Breitbach-Preis 2019 für Thomas Hettche

Leonie Berger stellt den Preisträger und sein Werk vor



Lesung: Ausschnitt aus dem zuletzt erschienenen Roman "Pfaueninsel" von Thomas Hettche



Museumsführer: Mozart am Musenhof

Marie-Christine Werner stellt das Museum im Stadtpalais Kirchheimbolanden vor

Themen der 2. Stunde:



Primär Prominent: Genussvoll und bewusst leben

Die Foodbloggerin und Kochbuchalisch: „The Song of the Evening” von Alexander Clapman Campbell Musikwunsch von Theresa Baumgärtner



Gedicht: Ulrich Schacht: „Ferner Morgen“

Vorgestellt von Kerstin Bachtler



Kultur für Kurzentschlossene - Tipps fürs Wochenende:

Zusammengestellt von Hannegret Kullmann



Gastro Jet: Sellerie: Mehr als nur Schmorbeigabe

Gespräch mit Prof. Thomas Vilgis, Genussforscher und Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz



CD der Woche: Daniele di Bonaventura Band'Union: Garofani Rossi

(Tuk Music Reloaded)

Ausgesucht von Georg Waßmuth

Themen der 3. Stunde:



Erklär mir Pop: Ravi Shankar „Dhun“ (Woodstock Jubiläum)

Gespräch mit Prof. Udo Dahmen, Künstlerischer Leiter der Popakademie in Mannheim



Hörbar: Jonathan Safran Foer: Wir sind das Klima! Gelesen von Christoph Maria Herbst. Argon Verlag. 5 CDs, 396 Minuten

Vorgestellt von Leonie Berger



Netzkultur: Die „Mutter Theresa des Internets" - Dariadaria und ihr Engagement für eine bessere Welt

Von Kristine Harthauer



Heimkino: „In sicheren Händen" von Jeanne Herry (arthaus)

Sabine Mahr über das Suchen und Finden einer Familie



Wort der Woche: Schreibfaul

Gespräch mit Prof. Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach