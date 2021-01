„The New Pope“ ist die Fortsetzung der Sky-Serie „The Young Pope“ aus dem Jahr 2016 vom italienischen Regisseur Paolo Sorrentino. Neu an der Seite von Jude Law als Papst Pius XIII. ist John Malkovich in der Rolle des britischen Aristokraten Sir John Brannox. Der charmante John wird zum neuen Papst ernannt, als Papst Pius XIII. ins Koma fällt.. In den besten Momenten ist „The New Pope“ eine gelungene Mischung aus Kirchensatire und Religionsphilosophie. mehr...