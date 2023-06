Wirtschaftsweiser Achim Truger begrüßt Einigung im US-Schuldenstreit

Der Ökonomie-Professor und Wirtschaftsweise, Achim Truger, hält die Einigung im US-Schuldenstreit für eine gute Lösung. Ohne Einigung "hätte es wahrscheinlich eine große Finanzkrise bis hin zu einer Weltwirtschaftskrise gegeben", sagte Truger im SWR Tagesgespräch. Dass nun die Schuldenbremse bis Anfang 2025, also bis nach den Präsidentschaftswahlen, ausgesetzt werde, berge auch nicht die Gefahr einer übermäßigen Verschuldung. Schließlich läge die für die Verschuldung sehr viel aussagekräftigere Schuldenstandsquote, also die Schulden in Relation zum BIP, in den USA derzeit bei etwa 120 Prozent. "Da zeichnet sich kein rasanter Anstieg ab. Und es ist in der Vergangenheit auch immer wieder gelungen, diesen Wert zu stabilisieren oder auch abzubauen. Zudem gelten die US-Papiere als die sichersten der Welt. Da sehe ich wenig Risiken", so Truger. Ebenfalls nicht dramatisch schätzt Truger die aktuelle Zinsentwicklung ein. Die Erhöhung der Zinsen erfolge derzeit weltweit aufgrund der Inflation. Das mache zwar die Verschuldung teurer, dennoch sehe er darin weder für die USA, noch beispielsweise für Deutschland eine dramatische Entwicklung.