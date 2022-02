Die Halftime-Show der Rap-Giganten beim Super Bowl: Aus einem Musikspektakel wird ein Politikum

Die Superbowl-Halbzeitshow mit ihrem Rap-Aufgebot der Extraklasse rund um Westcoast-Urgestein Dr. Dre sorgte schon im Vorfeld für Aufsehen. Neben Hits der Superlative und einer beeindruckenden Kulisse war die Show jedoch vor allem eines: Politisch. Zwischen Kniefall, Black Lives Matter und Diskriminierung von People of Colour lenkte die Show subtil den Blick auf zentrale Probleme der US-Football Liga NFL und der USA.

Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Überraschungsgast 50 Cent und Dr. Dre: Das Lineup der Halbzeitshow glich einer Hall of Fame des Raps. imago images imago images/ZUMA Wire

Rap im Fokus der Halbzeitshow: Eine Premiere

In der Halbzeit verwandelte sich das Spielfeld des SoFi Stadiums von einer Sportstätte hin zu einer gigantischen Karte von Los Angeles: Wo eben noch die Los Angeles Rams und die Cincinatti Bengals ihre Spielzüge ausführten, entstand mit Straßenkreuzern und stilisierten Häusern eine Kulisse, die gezielt der Rap-Metropole Compton, der Heimat Dres, huldigte.

An der Spitze der Kombo stand der Rap-Produzent schlechthin, Dr. Dre, der mit seinen Protegés Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar und Mary J. Blige schon im Vorfeld einen regelrechten Hype auslöste. Es war das erste Mal, dass bei einer NFL-Halftime-Show der Rap im Fokus stand: Auch wenn in der Vergangenheit Künstler*innen wie M.I.A. oder P. Diddy mit ihren (Gast-)Auftritten Rap-Akzente setzen konnten, war es das erste Mal, dass Rap und insbesondere Gangsta-Rap im Mittelpunkt standen.

Dr. Dre (links) performte gemeinsam mit Snoop Dogg eröffnend den Song „The Next Episode“. dpa Bildfunk picture alliance / newscom

Hit folgte auf Hit und 50 Cent sorgte für einen Überraschungsauftritt

Laut Dr. Dre war dies eine überfällige Entscheidung der Verantwortlichen. Einfluss und kulturelle Relevanz des Raps seien nicht von der Hand zu weisen und es sei nur folgerichtig, dass die erfolgreichste Musikrichtung der jüngeren Geschichte auch bei der Halftime-Show Einzug hält:

Das hätte schon vor langer Zeit passieren sollen. Es ist das größte Genre der Musik momentan. Dass es so lange gedauert hat, bis wir anerkannt wurden, ist verrückt. Wir werden eine Show machen, so dass niemand mehr wegschauen kann.

Während des Auftritts wurde immer wieder zwischen den Häusern hin- und hergewechselt, Tänzer*innen kamen und gingen, Hit folgte auf Hit in einem Medley erfolgreicher Songs der einzelnen Künstler*innen aus der Feder von Über-Produzent Dr. Dre. Begleitet wurden sie von den Live-Musikern von R&B-Sänger Anderson .Paak.

Für einen Überraschungsmoment sorgte schließlich Rapper 50 Cent, der 19 Jahre nach seinem legendären Auftritt im Musikvideo zu „In Da Club“ wieder kopfüber von der Decke herabhing und performte — auch wenn man ihm anmerkte, dass die vergangenen Jahre nicht spurlos an ihm vorbeigingen.

Die Halftime-Show des Super Bowls zum Nachschauen

Rapper Eminem ging solidarisch auf die Knie

Bevor Dr. Dre an einem weißen Flügel die ersten Töne seines Hits „Still D.R.E.“ anschlug und im Stadion damit für frenetischen Jubel sorgte, ging Rapper Eminem symbolisch auf die Knie. Die Geste des Kniefalls, berühmt gemacht durch den NFL-Spieler Colin Kaepernick, sorgte in der Football-Liga immer wieder für Streit.

So soll US-Medien zufolge angeblich auch Eminem im Vorfeld untersagt worden sein, zu knien. In den sozialen Netzwerken bekam Eminem viel Zuspruch für seine Geste und die NFL dementiert mittlerweile, etwas gegen den Kniefall gehabt zu haben.

Der Kniefall im Sport: Was bedeutet die Protestgeste?

Kaepernick initiierte die Geste im Jahr 2016 als Zeichen des Protests gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit, als er während der Nationalhymne niederkniete. Der damalige Quarterback der San Francisco 49ers war seitdem bei keinem Profiteam der NFL mehr engagiert worden – wurde aber zu einem der zentralen Symbole der „Black Lives Matter“-Bewegung. Im selben Jahr präsentierte Beyoncé in ihrer Performance in der Halbzeitshow eine Hommage an die Black Panther Party, was ebenfalls für Diskussionen sorgte.

Der „Titelsong“ der BLM-Bewegung, regelmäßig bei Protesten vorgetragen, stammt von Kendrick Lamar, ebenfalls gebürtig aus Compton und Teil einer neuen Generation von Westcoast-Rappern. Er brachte „Alright“ bei der Halftime-Show wieder auf die große Bühne. Die brisante Songzeile „We hate po-po“, also „wir hassen die Polizei“ sparte er allerdings aus – wie schon bei Auftritten im Weißen Haus oder bei den Grammys.

Fragen nach der Relevanz der Halbzeit-Show konterte man 2022 souverän

2019 schien weit entfernt — damals wurden fragen nach der Relevanz der Halbzeit-Show groß diskutiert, als Gerüchten zufolge Rihanna, Cardi B und auch Adele einen Auftritt abgelehnt hatten, um gegen das Handling der Anti-Rassismus-Proteste innerhalb der NFL zu protestieren. Unter anderem der Kniefall war von höchster Stelle untersagt worden.

Die Pop-Band Maroon 5 sprang in die Bresche, sorgte jedoch bei vielen Zuschauer*innen für ein Gefühl der Abgehobenheit von der gesellschaftlichen Realität.

Colin Kaepernick (rechts) gilt als Initiator der Kniefall-Geste. dpa Bildfunk picture alliance / newscom

Nach der diesjährigen Halbzeit-Show wirkt es so, als hätte die NFL versucht, wieder mehr Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei People of Colour zu schaffen. Dr. Dre, der als Mitglied der Rap-Gruppe N.W.A. bereits deutliche Statements gegen rassistische Polizei-Gewalt in den USA setzte („F*ck The Police“), verzichtete auch bei der Halftime-Show nicht auf die Songzeile „still not loving police“, Eminem ging auf die Knie und Kendrick Lamar machte mit „Alright“ den Soundtrack der BLM-Bewegung für einen Abend zum Soundtrack der USA.

Eine Bühne mit immenser politischer Sprengkraft

Hinter der Performance der Rap-Legenden steckt also mehr als reine Unterhaltung. Die Halbzeit-Show, die gleichermaßen Musikspektakel wie Werbeplattform ist, legte geschickt einen Fokus auf Themen, die in der NFL und der USA generell kontrovers diskutiert werden. Alleine in den USA verfolgten rund 100 Millionen Menschen das Sport-Großereignis im Fernsehen: eine Bühne mit immenser politischer Sprengkraft also.

Betrachtet man die Show im Kontext aktueller Entwicklungen in der NFL, in der sich Teams von ihren rassistischen Namen trennen und die fehlende Diversität unter den Trainern kritisiert wird, wirkt die Besetzung der Halftime-Show deutlich näher am Puls der Zeit als bisher. Geboten wurde in nur zwölf Minuten eine denkwürdige Performance mit Symbolwirkung, über die noch lange gesprochen werden wird – musikalisch wie politisch.