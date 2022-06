Südwestdeutsche Medientage: Weshalb Journalismus weiter gebraucht wird

Das stiftungsfinanzierte Recherchezentrum Correctiv will mit europaweiten Standards Faktenchecks transparenter machen. Die Qualität von Faktenchecks werde bisher nicht geprüft, sagt Projektleiter Florian Löffler in SWR2. „Das öffnet der Manipulation Tür und Tor“. In der Theorie könne der Kreml in Deutschland mit einer Scheinorganisation Propaganda verbreiten und und sagen: „Wir machen Faktenchecks!“ mehr...