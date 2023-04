Deutschland will gemeinsam mit acht weiteren nord- und westeuropäischen Ländern die Windkraftleistung in der Nordsee massiv ausbauen. Damit soll der Nordseegipfel im belgischen Ostende auch ein deutliches Signal an Russlands Präsidenten Putin senden: Laut Entwurf zur Abschlusserklärung wollen die Gipfel-Staaten die Offshore-Windkraft-Produktion bis 2030 vervierfachen. Nach Einschätzung des Energieexperten der SPD, Bergt, ist das auch für die deutsche Wasserstoffstrategie nötig – weil perspektivisch ein Teil der Windenergie in Wasserstoff umgewandelt werden soll. Doch als einzelnes Land beim Ausbau von Produktion und Transport vorzupreschen, bringe wenig, betont der SPD-Politiker. Bezahlbaren Strom aus Offshore-Windkraft dorthin zu bringen, wo er benötigt wird – das funktioniere nur eng abgestimmt mit den anderen Nordsee-Anrainern. Im SWR2-Tagesgespräch erklärt er, welche Hürden es hierbei gibt und warum er dennoch optimistisch ist.