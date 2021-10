Stuttgarter Polizist, der 1946 Auschwitz-Überlebenden erschoss, mutmaßlich identifiziert

per Mail teilen

Die dritte Auflage des Buches „Stuttgarter NS-Täter“ nennt erstmals den Namen des Stuttgarter Polizisten, der mutmaßlich den unbewaffneten Auschwitz-Überlebenden Samuel Danziger bei einer Razzia im März 1946 erschoss: Polizeiobermeister Arthur Koch. Der Beamte wurde nie zur Verantwortung gezogen.

Ein Buch mit dem Titel „Stuttgarter NS-Täter“ kann sich doch wohl nur auf den Zeitraum der NS-Herrschaft von 1933 bis 1945 beziehen, sollte man denken. Die gerade erschiene dritte Auflage des Buches zeigt, dass der Ungeist des Nationalsozialismus auch nach dem Ende seiner Herrschaft noch fatale Folgen hatte.

„Wir wollen zeigen, dass Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, Nationalismus nicht mit dem 8. Mai 1945 zu Ende waren, sondern dass er weiterlebte, beispielsweise bei der Polizei und beispielsweise 1946 bei einer Polizeirazzia im Stuttgarter Westen.“

Kaum Erinnerungen an die Gemeinde der Holocaust-Überlebenden

Im Stuttgarter Westen fand 1946 eine Razzia in einem Lager für Holocaust-Überlebende in der Reinsburgstraße statt. Was dort passierte, hat Josefine Geib untersucht, eine junge Historikerin, die neben ihren Holocaust-Studien einen ganz besonderen Zugang zur Thematik hat: Sie ist im Stuttgarter Westen aufgewachsen.

„Also im Grunde genommen bin ich dort aufgewachsen, ohne je mit dieser Geschichte konfrontiert zu sein“, erinnert sich Josefine Geib. Diese Spurlosigkeit ist schon deswegen bemerkenswert, weil vier Jahre lang, von 1945 – 49, über tausend polnisch-stämmige Holocaust-Überlebende eine selbstverwaltete Gemeinde bildeten, mitten im dicht bebauten Stuttgarter Westen, Tür an Tür mit ihren schwäbischen Nachbarn. Sie waren Teil der großen Gruppe an „DPs“, displaced persons, wie sie im US-Militärjargon genannt wurden. Menschen, die durch Nazi-Deportationen ihre Heimat verloren hatten und sich bei Kriegsende in ganz anderen Gebieten befanden — befreit, aber ohne genaue Perspektive für ihre Zukunft.

Polizeirazzia bei Juden im Stuttgarter Westen 1946

Die anhaltende Feindlichkeit gegenüber Juden fand im März 1946 schließlich ein Ventil. Immer wieder hatte die Stuttgarter Polizei Gerüchte aufgegriffen und beklagt, dass Juden durch Schiebereien am Schwarzmarkt den Deutschen schaden würden – im Grunde nichts anderes als die Verlängerung der NS-Propaganda. Dann erschienen am 29. März zwei bewaffnete Hundertschaften der Stuttgarter Polizei in der Reinsburgstraße, um die Wohnungen der Juden zu durchsuchen.

Polizist, der Auschwitz-Überlebenden erschoss, mutmaßlich identifiziert

Bei der Razzia wurde der unbewaffnete Auschwitz-Überlebende Samuel Danziger von der Polizei aus nächster Nähe erschossen, höchstwahrscheinlich vom Polizei-Obermeister Arthur Koch. Der Beamte wurde nie zur Rechenschaft gezogen. Erst jetzt, in der 3. Auflage des Buchs „Stuttgarter NS-Täter“, wird der Name des mutmaßlichen Schützen von Josefine Geib und ihrer Ko-Autorin Tina Fuchs genannt – 75 Jahre nach der Tat.

Forschung noch nicht abgeschlossen

Die Forschung über den mutmaßlichen Todesschützen Arthur Koch ist längst noch nicht abgeschlossen. Koch war ein treuer Diener des NS-Regimes, auch in der besetzten Ukraine. Seine Rolle dort ist bis heute ungeklärt.

Kochs Nachkriegskarriere in der Polizei, selbst nach der Razzia mit tödlichem Ausgang, gibt dem Holocaust-Überlebenden und Schriftsteller Primo Levi Recht, der sinngemäß schrieb: Das Problem sind nicht die Ungeheuer, denn davon gibt es zu wenige, um gefährlich zu werden.

Gefährlich sind die Durchschnittsmenschen, die sich brutalen Regimen andienen – Leute wie der brave schwäbische Polizeiobermeister Arthur Koch.

