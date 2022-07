Stuttgarter Bauingenieur Jörg Schlaich gestorben: Ein internationaler Brückenbauer

Er hat Brücken in Hongkong, Kalkutta und Sportstadien gebaut. Darüber hinaus war Jörg Schlaich unter anderem an der Entwicklung des berühmten Zeltdachs des Münchner Olympiastadions beteiligt und entwarf den Bahnhof Berlin-Spandau. Auch in Stuttgart ist das Erbe des Bauingenieurs vielerorts sichtbar: Er konstruierte beispielsweise das Dach der Mercedes-Benz-Arena, das Terminal 3 des Stuttgarter Flughafens und den Aussichtsturm auf dem Killesberg. Nun ist der Ingenieur, für den zeitlebens die Kreativität an oberster Stelle stand, im Alter von 86 Jahren gestorben.

Funktional und trotzdem ästhetisch

Jörg Schlaich war ein Brückenbauer — im doppelten Sinne. Denn er hat nicht nur Täler und Flüsse überbrückt, sondern auch den ideologischen Graben zwischen Architekten und Ingenieuren. Er hat im wahren Wortsinn konstruktiv mit Architekturbüros zusammengearbeitet — damit ein Bauwerk entsteht, das funktioniert und in seine Umgebung passt.

„Eine Brücke ist zunächst nur dazu da, zwei Punkte auf zwei Seiten eines Tales zu verbinden, also funktionell eine ganz einfache Geschichte. So könnte man auf die Idee kommen, dass alle Brücken gleich sind, weil sie alle dasselbe tun. Aber das wäre eben fantasie- und kulturlos, weil ja der Ort, an dem die Brücke steht, jedes Mal unterschiedlich ist“, erklärte er seine Philosophie.

Schwungvoll, leicht und doch stabil: Auch den Stuttgarter Killesbergturm hat Jörg Schlaich entworfen. IMAGO IMAGO / Arnulf Hettrich

Ein Ingenieur und Architekt mit neuen Ideen

Jörg Schlaich, der Pfarrerssohn, geboren 1934 in Stetten im Remstal, studierte nach der Schreinerlehre Architektur und Bauingenieurwesen in Stuttgart und Berlin. Dann entschied er sich fürs Konstruieren und ging gleich zu einem der Besten seiner Zeit: Fritz Leonhardt, dem Bauingenieur, der den weltweit ersten Fernsehturm aus Spannbeton konstruiert hat. Leonhardt war Schlaichs Doktorvater, und dann auch sein Chef.

1970 in Kalkutta stand Schlaich vor einer großen Aufgabe: Die damals längste Brücke Asiens über den Hugli Fluss, sollte ausschließlich aus einheimischem Material gebaut werden, denn alles andere war zu teuer. Die Lösung des jungen Bauingenieurs: Nieten statt Schweißen. Jörg Schlaich nannte das später „sozialen Brückenbau“ und wollte sich die Mitarbeit an dieser Brücke auf seinem Grabstein schreiben lassen.

Die von Jörg Schlaich entworfene Brücke „Vidyasagar Setu“ war die erste Schrägseilbrücke des Subkontinents und ist bis heute die mit der größten Spannweite. IMAGO IMAGO / Indiapicture

„Das Interessanteste an mir ist, dass ich so uninteressant bin“

Der soziale Gedanke brachte ihn auf eine zweite geniale Idee: Das „Aufwindkraftwerk“ für dessen Prototyp er 1980 den deutschen Stahlbaupreis gewonnen hat: Eine visionäre Konstruktion, die die Hitze der Sonne in Wind und damit in Energie verwandelt. Kreativität ist ebenso wichtig wie genaue Zahlen - das hat Jörg Schlaich bewiesen und als Professor in Stuttgart auch gelehrt, als einer der wenigen seines Faches.

Angesprochen auf die oft betörende Ästhetik seiner Brücken und Dächer wurde der große Baumeister allerdings schwäbisch-bescheiden: „Das Interessanteste an mir ist, dass ich so uninteressant bin. Das heißt, ich frage mich nicht, warum hast du das jetzt hingekriegt, sondern ich frage mich dauern, warum kriegen das die anderen nicht auch hin. Das muss doch eigentlich jeder spüren. So eine Brücke, die bleibt ewig, und dass das ein Eingriff in die Natur ist, und der einzig zulässige Ersatz für Natur ist Kultur! Das muss doch eigentlich jedem einleuchten.“