Europa müsse digital unabhängig werden, sagt Jan Hendrik Passoth in SWR2 mit Blick auf die Vormachtstellung der großen US-Technologiekonzerne Google, Facebook, Apple und Amazon. In technologischen Fragen würden USA und China den Ton angeben. In einem Grundsatzpapier hat Passoth als Mitverfasser den „Aufbau eines digitalen Ökosystems vorgeschlagen, das europäischen Werten wie Offenheit und Vielfalt folgt." Ein europäisches Google? "Nein", so Passoth im Gespräch mit SWR2. Stattdessen müsse an den Technologien im "Maschinenraum" der digitalen Infrastruktur gearbeitet werden, die offen zugänglich sein müssten, zum Beispiel Cloud-Infrastrukturen. Auch Open-Source-Anwendungen seien dafür von großem Interesse - und etwas ganz anderes als "die geschlossenen schwarzen Kisten, die uns die großen Technologie-Anbieter vor die Nase setzen". Jan Hendrik Passoth leitet am Munich Center for Technology in Society an der TU München das Digital Media Lab. mehr...