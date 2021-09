Studie von Correctiv: Wie rechte Netzwerke auf Instagram werben

Der ehemalige Spiegel-Journalist Jan Fleischhauer hat mit „How dare you! Vom Vorteil eine eigene Meinung zu haben“ eine Auswahl seiner Kolumnen in Buchform vorgelegt. Sie sind seit 2009 unter dem Titel „Der schwarze Kanal“ bei Spiegel Online erschienen. Die elegante Provokation ist Fleischhauers Metier. Seine Opfer sind stets diejenigen, die man in seinen Kreisen wohl „Gutmenschen“ nennt: Links-Protestanten, Gender-Ideologen, Me-Too-Opportunisten, kurzum: das grün-akademische Juste Milieu. So solle diese Kolumnensammlung wohl zu einer Art Chronik des Niedergangs der deutschen Linken werden, meint der Rezensent. Fleischhauer mache sich nicht mit der guten Sache gemein, seine journalistische Haltung sei die Distanz. mehr...