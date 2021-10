Wie steht es um die Diversität in Kultureinrichtungen in Deutschland, hat eine Studie der Initiative kulturelle Integration im Deutschen Kulturrat von 2018 bis 2020 gefragt. Das nun veröffentlichte Ergebnis: Gar nicht so schlecht. Warum Frauen fast zwei Drittel aller Beschäftigten in bundesgeförderten Kultureinrichtungen ausmachen und wo Nachbesserungsbedarf herrscht, erklärt Studien-Mitherausgeberin Gabriele Schulz im SWR2 Gespräch.

Fast zwei Drittel der Beschäftigten sind Frauen

Der hohe Frauenanteil von 64 Prozent bei den Beschäftigten in den untersuchten, vom Bund geförderten Einrichtungen, läge, so Schulz, vor allem daran, dass sich Frauen auch überproportional häufig in den geistes- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen qualifizieren und diese Berufswege einschlagen — „deshalb ist das Potenzial an Frauen als Arbeitnehmer*innen größer“, meint die stellvertretende Geschäftsführerin des Kulturrats. Bei einer anderen Studie habe man bereits herausgefunden, dass lediglich im technisch orientierten Kultur-Sektor mehr Männer als Frauen beschäftigt seien.

Die Generation der „Baby-Boomer“ tritt ab

Was die Alterstruktur der Einrichtungen angeht, sieht Gabriele Schulz eine große Herausforderung für die Zukunft: Noch machten, laut Studie, die über 50-Jährigen die am stärksten vertretene Altersgruppe bei den Mitarbeitenden aus. Diese „Baby-Boomer“ würden allerdings in den nächsten Jahren sukzessive in Rente gehen — Chance und Risiko zugleich bei der Neubesetzung.

Chance, weil sich dadurch die Gelegenheit böte, nochmal einen neuen Blick auf das Thema Diversität zu werfen, findet Schulz. Risiko, weil die freiwerdenden Stellen mit qualifizierten Fachkräften besetzt werden müssen und sich der Kultur-Sektor darin nicht so sehr von den anderen Berufsbereichen unterscheide: Wegen des vorauszusehenden Fachkräftemangels werde es wahrscheinlich zu einem Konkurrenzkampf mit den anderen Bereichen kommen.

„Diversität ist längst noch nicht überall erreicht, aber die Mehrzahl der befragten Institutionen hat für sich selbst das Ziel identifiziert, mehr Diversität sowohl hinsichtlich des Personals, des Publikums als auch des Programms zu erreichen.“

Schwierig die Zahl der Beschäftigten mit Migrationshintergrund zu erfassen

Positiv bewertet Mitherausgeberin Gabriele Schulz grundsätzlich die hohe Zahl von Menschen mit Migrationshintergrund in kulturellen Einrichtungen — allerdings sei es etwas schwierig hier konkrete Aussagen zu treffen. Denn eine ganze Reihe an Arbeitgebern erfassten hierzu keine Daten, auch weil ihnen die rechtliche Genehmigung hierzu fehle: „Den Arbeitgeber geht es im Prinzip nichts an, ob jemand Migrationshintergrund hat oder nicht“, gibt Schulz zu bedenken.

Anhand von Befragungen hätten ihnen einige Einrichtungen dann aber doch Zahlen zukommen lassen können, die erste Tendenzen aufzeigen. Oft handele es sich bei Beschäftigten mit Migrationshintergrund um Menschen mit Wurzeln im EU-Ausland. Das zeige, dass auch im Kulturbereich die Arbeitnehmerfreizügigkeit — eine der EU-Grundfreiheiten — wirke. Gleichzeitig seien die türkeistämmigen Arbeitnehmer*innen jedoch im Vergleich zur Gesamtgesellschaft stark unterrepräsentiert.

„Hier muss man sich fragen: Liegt es an der Diskriminierung?“ sagt Gabriele Schulz. Ein anderer Grund könne auch sein, dass der Kulturbetrieb vielleicht kein adäquates Aufsstiegsversprechen böte. Man müsse sich fragen, ob der Sektor überhaupt ein attraktiver Arbeitsmarkt für Menschen sei, die einen sozialen und ökonomischen Aufstieg anstrebten.

Auch das Publikum wird diverser

Auch was das Publikum angehe, könne man inzwischen einige Rückschlüsse ziehen: „Ich würde schon sagen, Kultur ist mehr Sache der Gebildeten“. Aber, ergänzt Schulz, Öffnungsprozesse hätten stattgefunden und viele Kultureinrichtungen schrieben sich diese Öffnung inzwischen auch deutlich auf ihre Fahnen.

