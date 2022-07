Streithähne gibt es immer - Konflikte im Altenheim

Auch wenn "Seniorenresidenzen" in Hochglanzbroschüren mit Bildern von rüstigen Rentnern werben, die auf Parkbänken lächelnd im Sonnenschein sitzen - das Altenheim ist ein angstbesetzter Ort.

Die Vorstellung, seinen Lebensabend nicht in den eigenen vier Wänden zu verbringen, wird am liebsten ausgeblendet. Wie ist es, wenn man sein gewohntes Leben aufgibt und plötzlich mit vielen anderen Menschen Tür an Tür wohnt? In einer fremden Umgebung, mit fremden Gerüchen und Geräuschen. Unter fremden Menschen, mit denen man vielleicht nicht mehr gemein hat als das Alter und die Bedürftigkeit.

Manuskript zur Sendung