Strahlende Zukunft? Über das wirtschaftliche Potential der Kerntechnik

Ein historisches Datum: Nach rund 60 Jahren Atomkraft in Deutschland gehen die letzten drei Meiler vom Netz - einer davon steht im baden-württembergischen Neckarwestheim.

Jenseits von politischen Diskursen und ethischen Debatten widmen wir uns der wirtschaftlichen Dimension der Kernkraft und blicken nach vorne: Was kann die deutsche Kerntechnikbranche noch reißen? Wieviel Marktpotential steckt in neuen Reaktormodellen? Und nicht zuletzt: Was macht eigentlich eine Kommune ohne den üppigen Gewerbesteuer-Obulus von EnBW?

Weitere Themen unserer Sendung:

Das große Aufräumen - Was es bedeutet, ein Atomkraftwerk abzureißen und wie teuer der Prozess die Atomkraft tatsächlich macht. Reportage von Stefan Troendle.

Vier Millionen Defizit: In Philippsburg ging das AKW schon 2019 final vom Netz. Ein Gespräch mit Bürgermeister Stefan Martus über findige Strategien.

Der Traum von der sicheren Kernenergie. Gespräch mit Werner Eckert.

Was kann die deutsche Kerntechnik-Branche noch reißen? Gespräch mit dem Vorsitzenden der Kerntechnischen Gesellschaft Frank Apel.

"Ich studiere Kerntechnik". Porträt eines Studierenden der Ruhr-Uni-Bochum, der seine berufliche Zukunft auf die Atomkraft setzt.

Moderation/Redaktion: Stephanie Geißler