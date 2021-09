„Die Lage ist geschäftig“, sagt SWR-Reporter Joachim Wulkop. Und trotzdem sei weiterhin viel zu tun: Man sehe weiterhin die großen Ränder der Flut, die durch die Straßen geschwappt ist. An was es nun mangele, seien praktische Dinge. Wohnungen, in denen die Heizungen funktionieren oder eine vernünftige Strominfrastruktur, um zum Beispiel Bautrockner zu betreiben. Immer wieder falle der Strom für kürzere Zeit aus. Wichtige Grundlagen für die nächste Zeit habe die Zukunftskonferenz gegeben: „Viele Menschen sehen den positiven Effekt und sagen, lasst uns doch die Chance nutzen und alles wieder schöner aufbauen“, so Wulkop. mehr...