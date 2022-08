Die mediterrane Küche gilt als ungemein gesund. Vor allem für Menschen, die mit dem Herz-Kreislauf-System zu tun haben. Das hochwertige Omega-3-reiche Olivenöl sei besonders gut für das Gefäßsystem, sagt man. Und überhaupt sei die mediterrane Küche reich an Gemüse und fleischarm. Letzteres trifft auf die Küche der Provence allerdings nicht zu, so die Beobachtung von Thomas Vilgis, Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz und Genussforscher. Doch es gibt auch sehr leckere Speisen, die typisch für die Provence und absolut vegan sind. Und nicht zuletzt gerade zur heißen Jahreszeit besonders gut passen. mehr...