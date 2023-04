Bundespräsident Steinmeier ist zum 80. Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto 1943 nach Polen gereist. Als erstes deutsches Staatsoberhaupt hat er gemeinsam mit den Präsidenten Polens und Israels an die Opfer und die NS-Verbrechen im Zweiten Weltkrieg erinnert. Steinmeier hat in seiner Rede um Vergebung für die deutschen Verbrechen gebeten. Der Vorsitzende der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, der CDU-Bundestagsabgeordnete Paul Ziemiak, begrüßte es im SWR2 Tagesgespräch, dass sich Steinmeier für gute deutsch-polnische Beziehungen einsetze. Das Verhältnis zwischen Warschau und Berlin bleibe aber kompliziert, da Polen häufig Symmetrie, Gleichberechtigung und Augenhöhe im Umgang miteinander fehlten. "Diese Augenhöhe wird in Polen vermisst. Deshalb: Die Beziehungen sind kompliziert." Ziemiak, der selbst Vorfahren aus Polen hat, sagte weiter: "Ja, es gibt anti-deutsche Töne, aber es gehört auch dazu: Deutschland kann einiges machen." Als Beispiel nannte er die Ukraine-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): "Wenn ein Bundeskanzler durch Polen in die Ukraine reist, andere Staats- und Regierungschefs aus Europa mitnimmt und nicht auf die Idee kommt, ein polnisches Staatsoberhaupt mitzunehmen oder den Regierungschef zu fragen, dann ist das etwas, was in Polen überhaupt nicht gut ankommt."

In der immer wieder strittigen Frage um Reparationszahlungen, die Deutschland an Polen wegen der Schäden im Zweiten Weltkrieg zahlen soll, mahnte Ziemiak zu bedachter Kommunikation auf deutscher Seite. Warschau und Berlin haben hier unterschiedliche Rechtsauffassungen, so Ziemiak, aber Deutschland solle Polen dafür nicht beschimpfen.