Wie steht es um das kapitalistische Prinzip der Subkultur: Do it yourself? Wird das jetzt in Coronazeiten mit der heimischen Produktion von Atemschutzmasken zum staatsragenden Massenphänomen?



„Das ist durchaus ambivalent,“ sagt Prof. Alexandra Karentzos in SWR2 am Morgen. „Es kommt natürlich zum einen aus diesem aktivistische Selbstermächtigungsprinzip des Selbermachens als Konsumkritik, was sich ja auch gerade in der Umweltbewegung zeigt. Aber es ist gleichzeitig auch – und das ist schon lange kritisch angemerkt worden – Teil der Kulturindustrie und der ökonomischen Marktmacht, was sich in Baumärkten und Bastelläden zeigt,“ so Karentzos.



Sie leitet den Bereich Mode und Ästhetik an der TU Darmstadt. Inwieweit dem Selbermachen auch Geschlechterrollen und Geschlechterklischees zugrunde liegen, offenbare sich gerade sehr deutlich in der medialen Vermittlung: „Man sieht in den Nachrichten meist Frauen, die Masken nähen. Und damit die Handarbeit klar weiblich kodieren.“



Gleichzeitig könne man aber auch die männliche Gegenbewegung in den Baumärkten erleben. „Da bilden sich lange Schlangen vor den Baumärkten, die ganz nach dem Motto: selbst ist der Mann sich verorten,“ sagt Karentzos. In diesem Semester hält sie ein Online-Seminar zum Thema „Do it yourself“ mehr...