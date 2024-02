Luxus am Handgelenk: Stefan Muser versteigert seltene Armbanduhren

Menschen unter 30 schauen heute meist aufs Handy, wenn sie die Zeit wissen wollen.

Die Welt von Stefan Muser dürfte ihnen reichlich fremd sein. Er ist Inhaber eines Auktionshauses in Mannheim, das seit Jahrzehnten überwiegend mechanische Armbanduhren versteigert.

Muser übernahm die Firma Anfang der 90er Jahre, war aber schon vorher als Sammler fasziniert von technischen Meisterwerken fürs Handgelenk.

Zusammen mit seiner Frau Steffi ist er seitdem weltweit auf der Suche nach seltenen Zeitmessern, und die bringen bei den Auktionen mitunter verblüffende Erlöse.

Kürzlich brachten sie eine goldene Rolex unter den Hammer, die für mehr als zwei Millionen Euro den Besitzer wechselte.

Musiktitel:

Deal with it

Luca Sestak

Album: Right or wrong



Circles

Julian Camargo

Album: Songs about being young



Take heart

Kaier Quartett feat. L'aupaire

Album: Empire



Me rakastavaiset

Uusikuu

Album: Karuselli



Urban flow

Thomas Siffling

Album: Flow