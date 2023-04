Steckt mehr drin – Die Kiste

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Wir alle brauchen sie irgendwann mal – die Kiste. Ob als Umzugskiste, gestapelt als erste Schrankwand in der Studentenbude, zum Transport der Feierabendbiere, für das Aufräumen im Kinderzimmer. Kisten begleiten unser Leben und es ist schade, dass wir ihnen so wenig Aufmerksamkeit schenken. Denn diese quadratischen Behälter aus Holz oder Kunststoff sind wahre Weltmeister im Stapeln, sie bringen auch da Ordnung ins Leben, wo zuvor das Chaos herrschte. Sie bringen Freude als Verschenkekisten am Straßenrand, sie lassen uns wehmütig werden, wenn wir in Fotokisten alte Bilder hervorkramen. Manchmal werden Kisten aber auch umfunktioniert zu Seifenkisten, in denen der Rennfahrernachwuchs die Straßen runterrast. Oder sie begleiten als Kistentrommeln, sogenannten Cajons, Flamencotänzerinnen. Und alle, die mal Kinder waren, erinnern sich an die Augsburger Puppenkiste und ihre legendären Figuren wie das Urmel oder Jim Knopf. Viel umstrittener war eine andere Kiste: die "Rappelkiste", antiautoritäres Kinderfernsehen der 68er Generation. Darüber berichtet die SWR2 Matinee genauso wie über Reclam-Bücherkisten für Frontsoldaten im ersten und zweiten Weltkrieg.



Gesprächspartner der Sendung sind Henning Lobin, Direktor des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim, der Autor Thomas Hettche, der mit "Herzfaden" einen Roman über die Augsburger Puppenkiste geschrieben hat und der Germanist Hans- Jochen Marquardt, Germanist und Experte für die Reclam-Universalbibliothek.



Redaktion: Astrid Tauch

Musik: Malte Hemmerich