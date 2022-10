Stau am Bau: Wohnungsmarkt in der Krise

Der bedeutende deutsche Künstler Georg Baselitz stört sich an einem Werk in der neu sortierten Dauerausstellung der Pinakothek der Moderne in München. Es geht um das Gemälde „Vier Elemente“ von Adolf Ziegler, einem Freund von Adolf Hitler, Profiteur der NS-Kunstpolitik und einem ihrer Drahtzieher. Sollten Propagandawerke der NS-Zeit auch in Kunstmuseen ausgestellt und verhandelt werden? Die Süddeutsche Zeitung hat ihre Zweifel. Und die Schauspielerin und Aktivistin für die Rechte der Indigenen Amerikas Sacheen Littlefeather ist am 2. Oktober im Alter von 75 Jahren verstorben, was die taz aufnimmt, um an einen folgeschweren Auftritt vor fast 50 Jahren vor der Oscar-Academy zu erinnern. mehr...