In Glasgow wird derzeit um die richtige globale Politik gegen den Klimawandel gerungen. In Berlin geschieht das im Kleinen, bei der Klimakonferenz der Kommunen. Diese wird veranstaltet von Bundesumweltministerium, dem Deutschen Institut für Urbanistik und auch dem Deutschen Städtetag.

In Rheinland-Pfalz seien die Kommunen hochverschuldet, sagt Michael Mätzig, Geschäftsführer des Städtetages Rheinland-Pfalz. „Das heißt, das Geld fehlt, um mögliche Maßnahmen zur Klimaanpassung auf den Weg zu bringen.“ Das wirke sich zum Beispiel beim Personal aus. „Klimaschutzmanager“ gebe es in den Städten, aber immer nur mit befristeten Verträgen, weil auch hier das Geld fehle, so Michael Mätzig.

Das Land Rheinland-Pfalz müsse aber nicht nur finanzielle Spielräume für die Kommunen schaffen, sondern auch rechtliche. So müssten die Kommunen bessere Möglichkeiten bekommen, Flächen als Freiflächen vorzuhalten, damit zum Beispiel bei Hochwasser das Wasser besser ablaufen kann.

Was den Klimaschutz angeht, so gelte bisher für die Kommunen in Rheinland-Pfalz: „Wenn ihr Geld übrig habt, dann macht es. Wenn ihr kein Geld habt, könnt ihr es nicht machen.“ Das könne nicht sein, wenn man bei dem Thema auf kommunaler Ebene wirklich vorankommen will, meint Michael Mätzig. mehr...