Sportvereine verlieren durch Corona 800.000 Mitglieder: Fett, faul, Fernsehcouch

800.000 Mitglieder haben Deutschlands Sportvereine im ersten Jahr Corona-Lockdown verloren. Offenbar hat Corona den Deutschen die Lust an der Bewegung genommen. Die Mitgliedsbeiträge für die Vereine sparte man ein – und kaufte sich ein Netflix-Abo. Nun fällt es schwer, wieder in Bewegung zu kommen.

Corona hat das Land bequem gemacht

Dass die Sportvereine durch Corona 800.000 Mitglieder verloren haben, zählt für mich zu den „stillen Katastrophen der Pandemie“. Dabei nervt mich der organisierte Sport in Deutschland mit seinen veralteten Strukturen gewaltig. Das Katastrophale ist für mich, dass wir im Lockdown die Lust an der Bewegung verloren haben.

Zwar kam schon im Jahr 2020 die Klage, im Homeoffice wachse der Speck an den Hüften. Aber etwas dagegen zu tun – dieser Schritt blieb vielfach aus. Meine These: Corona hat das Land bequem gemacht – Eingeschlossen-Sein ist auch Gewöhnungssache.

Die Rückkehr auf die Sportplätze ist schwer

Klar: Weshalb soll man in einem Schwimmverein Mitgliedsbeiträge zahlen, wenn man nicht ins Becken darf oder, bei einem Judoclub, den Gegner nicht auf die Matte werfen kann? Deshalb investierte man das bei den Vereinen gesparte Geld in ein Netflix-Abo.

Stand heute stellt sich die Frage, was gesünder ist, nicht mehr – noch eine Krimi-Serie aus Hollywood oder die Rückkehr in die Halle oder auf die Sportplätze? Die Statistik, die der Deutsche Olympische Sportbund offen legt, zeigt aber, wie schwer diese Rückkehr ist. Und wer selbst in die Hallen und auf die Sportplätze geht, sieht es: Selbst die, die aus Solidarität oder Mitleid ihrem Verein treu geblieben sind, haben seit dem Ende der Corona-Sperren längst nicht alle zurückgefunden dorthin.

Kleinere Sportverbände sind am Rand des Zusammenbruchs

Eine Katastrophe ist das zum einen organisatorisch: Kleinere Sportverbände sind am Rand des Zusammenbruchs. Denn mancher Funktionär oder Trainer hat in den vergangenen anderthalb Jahren die Lust am Engagement verloren. Amateursport in Deutschland beruht ja vielfach auf Freiwilligkeit und Idealismus. Bezahlt wird wenig bis gar nichts.

Doch gilt die Diagnose ebenso individuell. Der Nachwuchs bei Kindern und Jugendlichen bleibt aus. Der Mitgliederschwund liegt hier im satten zweistelligen Prozentbereich. Nicht wenige Eltern meinen: Schule und Hausaufgaben seien jetzt wichtiger und übersehen dabei: Ein anderthalbstündiges Training, bei dem der Körper ein bisschen in Fahrt kommt, ermöglicht es dem Geist, sich zu erholen. In den grauen Zellen ist möglicherweise wieder Platz für Englisch-Vokabeln und Mathe-Formeln.

Bewegt Euch! – Wie Kinder Lust auf Sport bekommen

Der Profi-Sport durfte im Lockdown weitermachen

Ein Letztes noch: Die Misere, die sich bei den Vereinen nun abzeichnet, hat die Politik mit zu verantworten. Sie ermöglichte dem Profi-Sport – Fußball, Handball, Basketball – nach kurzer Pause ein Weitermachen im Lockdown. So viel Zirkus durfte sein, weil sich mit seiner Hilfe die Langeweile von Millionen an den Bildschirmen zügeln ließ.

Die langfristige Rechnung präsentieren wir uns dann irgendwann selbst, wenn die Krankenkassen mehr Wehwehchen aller Art bei Jung wie Alt melden und höhere Beiträge verlangen. Anders formuliert: Die Statistik des DOSB verweist darauf, dass die Gesundheitsgefährdung durch Corona auch nicht vorbei ist, wenn die Inzidenzzahlen dauerhaft niedrig bleiben.