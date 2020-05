„Das ist einfach wichtig wegen der Art des Krieges, den Deutschland damals gegen die Sowjetunion geführt hat. Es geht um 27 Millionen Tote, die im Krieg gefallen sind, die Hälfte als Soldaten, die andere Hälfte als Zivilisten. Es geht um diese Menschen und deren Familien, denen gegenüber muss ein Zeichen gesetzt werden", sagt Götz Aly im SWR2 Journal am Morgen. Der Historiker fordert in diesen Tagen in einer Kolumne in der Berliner Zeitung, es sei 75 Jahre nach Kriegsende an der Zeit, dass sich die deutsche Regierung bei Russland bedanke für die Befreiung. Es gehe um Menschen, die anders als beispielsweise die besiegten Franzosen von Deutschen als Untermenschen behandelt worden wären. „Die sollten zum Teil ermordert, nach Sibirien deportiert werden. Die sollten zu Sklavenvölkern gemacht und das Land ausgeplündert werden. Darüber muss man sprechen", sagt Aly. Das sei ein wichtiges Signal jenseits der heutigen politischen Streitigkeiten. Am heutigen 9. Mai begeht Moskau die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag vom Ende des Zweiten Weltkrieges. mehr...