Spion von Beruf – Corinna von Bassewitz, ihr Vater und der Kalte Krieg

In den 60er Jahren wuchs Corinna von Bassewitz zunächst bei den Großeltern auf. Vom Vater, den sie nur selten zu Gesicht bekam, dachte sie, dass er Berufssoldat sei, später Diplomat. Bis sie als Teenager zufällig mitbekam, wie er sich mit anderem Namen am Telefon meldete. Von da an war ihr Misstrauen geweckt.

Doch erst Jahrzehnte nach seinem Tod 1985 beschloss die Tochter, seine Geschichte zu recherchieren, mit dem Ergebnis: Ihr Vater hatte all die Jahre als Geheimagent für den BND gearbeitet. Entstanden ist daraus ein Buch über eine außergewöhnliche Familiengeschichte in Zeiten des Kalten Krieges.

Buchcover "Das Geheimnis meines Vaters– der BND, meine Familie und ich" von Corinna von Bassewitz Pressestelle S. Hirzel Verlag GmbH Das Geheimnis meines Vaters: Der BND, meine Familie und ich Autor: Corinna von Bassewitz Verlag: S. Hirzel Verlag ISBN: 978-3777630113

