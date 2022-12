Das Jahr war geprägt von Inflationsängsten. Die Folge: Verunsicherung, teilweise Panik – und „Subventionen“ für Energie aller Art. Das hatten wir in Deutschland seit den 1970ern nicht mehr. Die alte Sicherheit, notfalls sein Geld auch in Beton (-Immobilien) anlegen zu können, ist auch dahin. Was hat sich also verändert bei den stabilitätsfetischistischen Deutschen?