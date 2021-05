Auf der Haben-Seite der Großen Koalition sieht Prof. Susanne Heeg nicht so viel. Außer dass es jetzt wieder darum ginge, Sozialwohnungen zu unterstützen. Doch das sei nicht der zentrale Ansatzpunkt. Man müsse stattdessen Städte in die Lage versetzen, eine andere Art der Wohnungspolitik zu machen, sagt in SWR2 Susanne Heeg, , Professorin für geografische Stadtforschung an der Universität in Frankfurt am Main: „Das hieße, dass es möglich ist, Boden neu zu erwerben oder Boden anders zu bewirtschaften und städtische Wohnungsbaugesellschaften in die Lage zu versetzen, Wohnraum zu erstellen“. Ums Wohnen und Bauen geht es am Donnerstag in Berlin beim 12. Wohnungsbau-Tag. Auch eine sogenannte Wahlkampfarena wird es geben, eine Diskussionsrunde mit Vertretern der großen Parteien und ihren Ansichten übers Mieten, Bauen und Wohnen. mehr...