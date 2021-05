Im Gespräch mit Lukas Meyer-Blankenburg

Sophie Passmann geht streng ins Gericht mit ihrer eigenen Generation. In ihrem neuen Buch "Komplett Gänsehaut" kanzelt sie die Mitdreißiger als selbstverliebte, hippe Spießer ab, die in hellen Berliner Altbauwohnungen hocken und Rezepte für "Friséesalat mit Orangenfilets" aus dem SZ-Magazin abfotografieren. Passmanns Generalschelte bekommt zwiespältige Kritiken - und wird doch in allen Feuilletons besprochen. Als Moderatorin, als Poetry Slamerin oder als Kolumnistin gilt SPD-Mitglied Sophie Passmann längst als Stimme ihrer Generation - obwohl sie gerade das vermutlich am wenigsten sein will.