Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Musik für Sonnenbrillenträger, einem Trip durch Südamerika und zweisamer Langeweile.

Khruangbin – Pon Pón

Neue Musik für den Sundowner am Wochenende – die Band aus Texas mit dem merkwürdigen Namen veröffentlicht ein neues Album und alle Songs triefen schon wieder vor Coolness. Meine Güte, wie gelassen kann man sein?

Louis Matute – Alma No Mar

So klingt aktueller Latin Jazz aus der Schweiz: Louis Matute verarbeitet jede Menge Einflüsse südamerikanischer Musik und erkundet damit auch seine familiären Wurzeln in Honduras. „Small Variations Of The Previous Day“ ist ein ebenso vielseitig wie exzellentes Album und deshalb auch unser Album der Woche.

Sarah Amiel – L’ennui a deux

Wer Langeweile aushalten kann, der weiß, dass das ein richtiger Genuss sein kann. Noch besser wird es allerdings zu zweit: „L’ennui a deux…c’est mieux“

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 05.04.24 mit Patrick Batarilo.

Musikliste:

Pon pón

Khruangbin

Album: A la sala



Jacket

Sam Evian

Album: Plunge



Now or Never

Wallis Bird, Spark

Album: Visions of Venus



Parallels

Chicano Batman

Album: Notebook Fantasy



Alma no mar

Louis Matute feat. Gabi Hartmann

Album: Alma no mar



Narcissus

Louis Matute

Album: Narcissus



L’ennui a deux

Sarah Amiel

Album: Par le hublot



Puppeteer

Almost Twins

Album: Puppeteer



World on a string

Jessica Pratt

Album: World on a String



Pirdutu cori

Faber, Pippo Pollina



Flowers in Mourning

MRCY

Album: Flowers in Mourning