Songs der Woche

Die besten Tracks aus Pop, Jazz und Global Pop. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz.

Musikliste:

Song for a sign

Talkline

Album: Song for a sign



Taxi

J. Bernardt

Album: Taxi / Matter of time



Sol di nha vida

Nancy Vieira

Album: Gente



Raymond

Dekker

Album: Future Ghosts



Pictogram

Holler My Dear

Album: An Only Me Is A Lonely You



From another mother earth

Holler My Dear

Album: An Only Me Is A Lonely You



Not your thing

Say Yes Dog

Album: Dräi



Wie der Wind

Betti Kruse

Album: Wie der Wind



Sensemayá

Andrea Motis

Album: Febrero



Time

Eels

Album: Time



So leichtfüssig

Magdalena Ganter

Album: So leichtfüssig



May ninth

Khruangbin

Album: May ninth