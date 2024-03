Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Grinsen, Glubschaugen und Roboterhirn.

Adam Green: Magic Spells

Heute ist ein schöner Tag. Wer´s nicht glaubt, höre die Musik vom Retro-Sound-Experten Adam Green! Mit polterndem Rhythmus und breit grinsendem Gesang klingt der Track nach einer Zeit, als die Bärte lang, die Haare zauselig und die Gedanken frei waren.

Ghost Funk Orchestra: Eyes of love

Glubschauge gefällig? Seth Applebaum und sein „Ghost Funk Orchestra“ führen uns in eine skurrile Welt zwischen Scherzartikel und Gruselfilm. Ihr neues Album „A Trip to the Moon“ ist unsere Empfehlung der Woche.

Hofer Busch Held: Robo Mind

Wie viel Digitalisierung und KI wollen wir in unser Leben lassen? Damit beschäftigen sich Julia Hofer, Hanno Busch und Tobias Held alias Hofer Busch Held. In ihrer Musik haben sie diese schwierige Frage schon mal überzeugend beantwortet.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 1.3.2024 mit Vanessa Wohlrath.

Musiktitel:

Encoded

Holler My Dear

Album: An Only Me Is A Lonely You



Magic spells

Adam Green

Album: Magic Spells / Vending Machine EP (Auszug)



Grande ourse

Marion Rampal

Album: Oizel



Robo Mind

Hofer Busch Held

Album: To Tortuga



Again

Ghost Funk Orchestra

Album: Again



Casadastra

Ghost Funk Orchestra

Album: A trip to the moon



Hier gibts nix zu sehn

Stefan Stoppok

Album: Teufelsküche



Inaka

Mei Semones

Album: Inaka



Branches

Mooneye

Album: Come with me and hide



Highway high

Klaus Johann Grobe

Album: Io tu il loro



Mahal

Glass Beams

Album: Mahal