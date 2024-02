Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit kindlicher Lebensfreude, fliegenden Klavieren und einem türkischen Klassiker.

Inês Loubet: Guri

Auf einem Trip nach Bahia in Brasilien hat die Londonerin Inês Loubet ein neun Monate altes Baby kennen gelernt und bewundert in diesem Song, wie viel Freude dieses Kind am Leben hat. Und weil sie offbeat-betonte Samba-Rhythmen verwendet, klingt das erfrischend und sommerlich.

Keshavara: Tableau vivant

Ein bisschen Bollywood, ein Quäntchen Funk, ein Hauch von Ennio-Morricone und dazu ein skurriler Text auf Hindi und Deutsch – fertig ist die bunte Welt des Kölner Musikers Keshav Purushotham. Lustig und inspirierend.

Engin: Gurbet

„Gurbet“ von Özdemir Erdoğan aus dem Jahr 1972 hat die Sehnsucht vieler Deutsch-Türken nach ihrer alten Heimat wie kaum ein anderes Lied in Töne gefasst. Die Band "Engin" versucht sich an einem rockigen Cover und trifft den Charme des alten Originals. Mit diesem Konzept haben die drei Mannheimer gerade „Mesafeler“ veröffentlicht – unser Album der Woche.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 9.2.2023 mit Martin Gramlich.

Musikliste:

Tableau vivant

Keshavara

Album: Tableau vivant



Crushed velvet

Molly Lewis

Album: Crushed velvet



Seeds

Lusitanian Ghosts

Album: Lusitanian Ghosts III



Seeing two

Mali Obomsawin

Album: Greatest hits



Resimdeki Gözyaslarişları

Engin

Album: Resimdeki Gözyaslarişları



Gurbet

Engin

Album: Gurbet



Brothers and sisters

Michelle David & The True-tones

Album: Brothers & Sisters



Glovemaker

Loren Kramar

Album: Glovemaker



It hurts me

Papooz

Album: Resonate



Colours & light

Project Gemini

Album: Colours & light



Guri

Inês Loubet

Album: Guri