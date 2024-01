Songs der Woche

Die besten Tracks aus Pop, Jazz und Global Pop. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz.

Musiktitel:

Milton

Dina Ögon

Album: Orion



Blue as your eyes

Raphael Gualazzi

Album: Blue as your eyes



Alma no mar

Louis Matute feat. Gabi Hartmann

Album: Alma no mar



Did you mean it

Mirama

Album: Did you mean it



Polar bear

Manu Delago

Album: Snow from yesterday



Modern people

Manu Delago

Album: Modern people



Money

Ditty

Album: Money



Wooden chair

Lau Noah

Album: Wooden chair



Na avenida com benito

Arthur Melo

Album: Na avenida com benito



On and on

Grace Cummings

Album: On and on



A love international

Khruangbin

Album: A love international