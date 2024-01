Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit wundervollen Coversongs und einem brasilianischen Groove, bei dem sofort die Sonne aufgeht.

Engin: Resimdeki Gözyasleri

Aus Mannheim kommt die deutsch-türkische Indie-Band Engin, benannt nach dem Popakademie-Absolventen und Kopf der Band Engin Devekiran. „Türkische Kultur ist Teil der deutschen Popkultur“, sagt er und verbeugt sich mit diesem Song vor einem der bekanntesten Vertreter des Anadolu Rock: Cem Karaca, dessen Todestag sich im Februar zum zwanzigsten Mal jährt.

Youn Sun Nah: I´ve seen that face before

Die koreanische Jazzsängerin Youn Sun Nah lässt auf ihrem neuen Album „Elles“ großartige Sängerinnen wie Nina Simone, Edith Piaf oder Björk hochleben. Ebenfalls mit dabei ist dieses reduzierte und charmante Cover eines Grace Jones-Hits von 1981.

Antigua: A vizinha do lado

Brasilianische Grooves aus NRW: Sängerin Johanna Mohr und Gitarrist Jose Diaz de Leon vom Quartett Antigua haben eine ganze Weile in Lateinamerika gelebt. Auf ihrem neuen Album Trovador spielen sie eine wilde Mischung, bei der man nie weiß, was als nächstes kommt.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 19.01.2024 mit.

Musiktitel:

Resimdeki Gözyaslarişları

Engin

Album: Resimdeki Gözyaslarişları



Ringing the bells

John Blek & The Broken Strings

Album: Digressions#3 - In Dresden



I've seen that face before (libertango)

Youn Sun Nah

Album: I've Seen That Face Before (Libertango)



Mosaics

Almost Twins

Album: Mosaics



A Vizinha do lado

Antigua

Album: Trovador



Ser Mulher

Antigua

Album: Trovador



Parking lot

Pajaro Sunrise

Album: Parking lot



Nioloti (La Nuit)

David Kiledjian

Album: Nioloti (La Nuit)



Bad friend

Gruff Rhys

Album: Sadness sets me free



Où vont les tempêtes

Meimuna

Album: Où vont les tempêtes



White storm

Yīn Yīn

Album: Mount Matsu