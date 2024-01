Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit deutsch-türkischer Musikgeschichte, Musik mit Pfiff und einem Appell für mehr Klimaschutz.

Engin – Gurbet

In diesem Lied aus den 70erJahren steckt das Heimweh, die Einsamkeit und die Sehnsucht der türkischen Gastarbeiter*innen in Deutschland. Die Band Engin aus Mannheim schafft es dem Stück einen würdevollen aktuellen Sound zu verleihen, stark!

Molly Lewis – Lounge Lizard

Wie die Absinth-Fee taucht die Pfeifkünstlerin Molly Lewis im Video zu ihrer neuen Single auf und verzaubert uns mit einem Sound, der an den Exotica-Jazz der 50er Jahre erinnert. Herrlich skurril!

Newen Afrobeat & Lido Pimienta – Grietas

Gute-Laune-Afrobeat aus Südamerika, so kommt dieser Song rüber – dabei singt Lido Pimienta hier über die verheerenden Folgen des Klimawandels und darüber, wie wenig Zeit uns noch bleibt, um gegenzusteuern.

Musikliste:

Gurbet

Engin

Album: Gurbet



Tested waters

Loupe

Album: Tested waters



Sunette d'Amore

Piers Faccini

Album: Songs I love Volume 2 (Auszug)



The line

Vera Sola

Album: The line



I lupi cantare sulle colline

Pippo Pollina

Album: Nell'attimo



Nell’attimo

Pippo Pollina

Album: Nell'attimo



Lounge lizard

Molly Lewis

Album: Lounge lizard



Where do I go from here

Al Lewis, Kizzy Crawford

Album: Where do I go from here



Closed in your words

Kari Sál

Album: Butterfly



Tu credi che

Marco Castello

Album: Tu credi che



Grietas

Newen Afrobeat ft. Lido Pimienta

Album: Grietas