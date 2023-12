Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz.

Unser Album der Woche

Das Leben ist genug: „Wundersame Welt“ von Hafenmann

Musikliste:

Annie Oakley

Lizzie No

Album: Single



Zu mir?

Herr D.K.

Album: Hydra



Blades

Arlo Parks

Album: My Soft Machine



I Am The Seed

Harp

Album: Albion



Im Schatten der Vergänglichkeit

Hafenmann

Album: Wundersame Welt



Besser

Hafenmann

Album: Wundersame Welt



Everything Has Changed

Amos Lee

Album: Honeysuckle Switches



Just Because I Regret It

Odd Beholder

Album: Feel Better



Kalter Rauch

Hund

Album: Single



For Better And For Worse

Poppy Fusée

Album: Single



Working On My Tan

Alex Nicol

Album: Been A Long Year Vol. 1 & 2



The Little Drummer Boy ft. Lisa Hannigan

Villagers

Album: Single