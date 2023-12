Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Avocados, Blüten und Brückenbauern.

John Ambrose – Avocado

Miese Umweltbilanz hin oder her – Avocados gehen immer: zermatscht als Dip, halb aufgeschnitten auf dem Salat oder besungen im Refrain. „I´m tired, I´m weak / I gotta get something to eat” klagt John Ambrose aus Indiana und weiß auch schon die Lösung: Avocado.

Sababa 5 – Wembley

Die Situation in Israel und Gaza ist schlimm. „In schwierigen Zeiten gewinnt Musik an Bedeutung“, sagen Sababa 5 aus Tel Aviv. Die Band versteht sich als Brückenbauer zwischen den Völkern und Zeiten und hat mit „Aspen“ unser Album der Woche aufgenommen.

Erdmöbel feat. Cäthe – Winterblüher

Die Kölner Band Erdmöbel ist auf Weihnachtstour, im Gepäck ihr neues „Jahresendlied“. Konkrete Weihnachtsbezüge muss man diesmal suchen, dafür sprießt und knospt es gewaltig, klingt sanft beschwingt und herzerwärmend nostalgisch. Und die Leitung zwischen Köln und Berlin steht.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 8.12.2023 mit.

Musiktitel:

Avocado

John Ambrose

Album: Avocado



L'effet de café

Vero Nouk

Album: Verronée



Gaggle of our friends

The Lone Dining Society

Album: Gaggle of our friends



Promised lands

Başak Yavuz

Album: Promised lands



Wembley

Sababa 5

Album: Aspan



Barbara

Sababa 5

Album: Aspan



Winterblüher

Erdmöbel & Cäthe

Album: Winterblüher



Kygers hill

Viv & Riley

Album: Imaginary people



Paintings on the wall

Manu Delago

Album: Paintings on the wall



I know, I know

Dekker

Album: I know, I know



Lies and games

Orgone

Album: Chimera (Auszug)