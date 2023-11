Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit einer Kirchenorgel, goldenem Schweigen und dem Versuch, in Weihnachtsstimmung zu kommen.

Os Barbapapas: Se liga na sequentia

Wie wohltuend: Eine Band, die zugibt, nichts zu sagen zu haben und deshalb einfach nichts sagt. Dafür sprechen die Instrumente, allen voran und absolut unwiderstehlich: eine elektronisch verstärkte Glasharfe. Enigma von den Os Barbapapas ist unser Album der Woche.

Beirut: Hadsel

Auf der Lofoteninsel Hadsel hat der US-Amerikaner Zach Condon sein neues Album aufgenommen. Eine tragende Rolle spielen die Kirchenorgel der hiesigen Hadselkirke, Blechblasinstrumente und Chorgesang. Himmlisch!

Leléka: Bil´

Auch noch nicht in Weihnachtsstimmung? Vielleicht klappt es ja mit diesem Jazz-Folklore-Quartett um die ukrainische Sängerin Viktoria Leléka, die auf ihrem aktuellen Album „Rizdvo“ alte ukrainische Weihnachtslieder neu aufnimmt?

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 24.11.2023 mit Frauke Oppenberg.

Musikliste:

Det läcker

Dina Ögon

Album: Det läcker b/w Glitter



Hands - Trees

Almost Twins

Album: Hands - Trees



Oj v lisku lisku

Leléka

Album: Rizdvo



Lucia

Albert Luxus

Album: Lucia



Se Liga na Sequência

Os Barbapapas

Album: Se Liga na Sequência



Hadsel

Beirut

Album: Hadsel



Ascending rivers

Antoní

Album: Ascending rivers



Gonna save the world

Albert Hammond

Album: Gonna save the world



The archers

Laura Veirs

Album: Phone orphans



Kaltes Berlin

Herbert Grönemeyer

Album: Kaltes Berlin



Ntima

Les Mamans Du Congo & Rrobin

Album: Ya mizole