Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit stetiger Veränderung, intimen Einblicken und mutigen Entscheidungen.

Jessie Monk – Continually Becoming And Never Being

“Finde niemals zu dir selbst“ singen Die Nerven aus Stuttgart und ähnlich meint es die Wahl-Berlinerin Jessie Monk auf ihrem neuen Album – musikalisch nur deutlich zarter rübergebracht.

Laura Veirs – Creatures of a day

So nahbar wie sich Laura Veirs in diesem Video mit ihren Kindern zeigt, so intim ist auch ihr neues Album. „Phone Orphans“ besteht aus Songideen, die sie unmittelbar mit dem Smartphone aufgenommen hat und jetzt ohne Umwege auf Vinyl veröffentlicht – unser Album der Woche.

Marek Johnson – Reply, Reply

Das Singen hat sich der Kölner Musiker David Helm wegen schlechter Erinnerungen an seine Zeit im Kirchenchor über viele Jahre verkniffen. Diese Hürde hat er überwunden und überzeugt alias Marek Johnson mit einem träumerischen Sound und verspielten Rhythmen.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 17.11.2023 mit Bernd Lechler.

Musiktitel:

Boy With A Coin (live)

Iron & Wine

Album: Who Can See Forever Soundtrack



Lazy

Nnoa

Album: Highs & Heartbreaks



There’s Always Room For You On My Cloud

Late Runner

Album: You’re An Animal



Reply, Reply (feat. Wanja Slavin)

Marek Johnson

Album: Single



Rocks Of Time

Laura Veirs

Album: Phone Orphans



If You Could Hold Someone

Laura Veirs

Album: Phone Orphans



Pick It Up

Pigments

Album: Pigments



Arctic Forest

Beirut

Album: Hadsel



Sun Girl

Julia Holter

Album: Single



Like A Wounded Bird Trying To Fly

Kurt Vile

Album: Back To Moon Beach



Continually Becoming And Never Being

Jessie Monk

Album: Continually Becoming