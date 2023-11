Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit einer einvernehmlichen Vereinnahmung, bunten Vögeln und verschrobenen Liebesbekundungen.

cocotá – Silent Invasion

Wie im Balzflug umschwirren sich hier Stimme und Gitarre in einer mitreißenden Mischung aus senegalesischem Pop und Vocal-Jazz. Von diesem Sound der Berliner Sängerin Fama M´Boup und des Gitarristen Christian Stoltz lassen wir uns gerne einnehmen – auch laut, wenn es sein muss.

Buntspecht – Schlauer Fisch

Das Bunte tragen sie ja schon im Namen, da verwundern die farbenfrohen Fischköpfe im Video auch nicht mehr. Jedenfalls ist das neue Album der Wiener Band ein herrlich skurriles Werk mit dadaistischem Titel und voller kreativer Sprachbilder – unser Album der Woche.

Charlotte Brandi – Niemand liebt dich so wie ich

Ursprünglich kommt dieser Titel aus den 1920er-Jahren, aus der Operette „Paganini“ von Franz Lehár. Populär geworden ist aber die Version von Schauspiellegende Manfred Krug – die sich jetzt Sängerin Charlotte Brandi geschnappt und daraus eine ebenso verschrobene wie meditative Version gebastelt hat.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 10.11.2023 mit Vanessa Wohlrath.

Musiktitel:

I won't

Dekker

Album: i Won't



Silent invasion

Cocotá

Album: Silent invasion



Nuvola

Gnut

Album: Nun te ne fa'



Kota bandung

Nusantara Beat

Album: Kota bandung



Schlauer Fisch

Buntspecht

Album: An das Gestern, das nie Morgen wurden darfte. Ich warte



Hollywood Drama

Buntspecht

Album: An das Gestern, das nie Morgen wurden darfte. Ich warte



Bil'

Leléka

Album: Rizdvo



The longest shadow

Skinshape

Album: Craterellus tubaeformis



Telephone

Misty Boyce

Album: Plays well enough alone



Midnight at the garden hotel

Moonriivr

Album: Midnight At The Garden Hotel / The Hypnotist



Niemand liebt dich so wie ich

Charlotte Brandi

Album: Niemand liebt dich so wie ich



Muchacho

Chica Chica

Album: Chica Chica