Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit einer Bahnfahrt durch Europa, dem Koloss von Rio und den Rohdiamanten auf dem Handy.

Tram des Balkans & Mélissa Zantmann – Zotar Mange

Bitte alle einsteigen! Die Tram des Balkans fährt einmal quer durch Europa inklusive Fremdsprachen-Kurs mit Liedern auf Finnisch, Italienisch, Bulgarisch, Georgisch und Hebräisch. Kulturschock trotzdem ausgeschlossen.

Ed Motta – Safely Far

Broadway-Shows, Free Jazz, Hardrock – unter den 30.000 Schallplatten in Ed Mottas Wohnung findet sich fast alles. Auf seinem neuen Album vermengt der Brasilianer all diese Einflüsse mit seinem Faible für Serien und Spielfilme. Eine äußerst bunte Melange, die Eindruck macht – unser Album der Woche.

Laura Veirs – Rocks of Time

Ihre neuen Lieder hat Laura Veirs direkt mit dem Smartphone aufgezeichnet. „Phone Orphans“ also „Telefon Waisen“ nennt sie diese ungeschliffenen Aufnahmen, die so viel Charme haben, dass sie ein wunderschönes und intimes Album bilden.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 03.11.2023 mit Patrick Batarilo.

Musiktitel:

Mrs. Postman

Black Pumas

Album: Chronicles of a diamond



Zotar mange

Tram Des Balkans & Melissa Zantman

Album: En cavale



Eine Vorahnung

Der Frühling

Album: Komm in Bewegung



Rocks of time

Laura Veirs

Album: Phone orphans



Safely far

Ed Motta

Album: Safely far



Newsroom customers

Ed Motta

Album: Behind the Tea Chronicles



Wie lang

Ami Warning

Album: Wie lang



Ne znaiu sam

Illia

Album: Ne znaiu sam



Deeper (radio edit)

Sen Morimoto

Album: Diagnosis



Modern people

Manu Delago

Album: Modern people



Malungu

Bixiga 70

Album: Vapor