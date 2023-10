Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit paradiesischen Klängen, verkopften Themen und lässiger Coolness.

Oriane Lacaille – Kaf Do Lo

Ihr Vater ist einer der populärsten Musiker der Insel La Réunion, mit ihm steht sie schon seit Jahrzehnten zusammen auf der Bühne. Jetzt veröffentlicht Oriane Lacaille ihr Solo-Debüt auf dem sie wechselnd auf Französisch und Kreol singt und uns mit einem paradiesisch klingenden Sound verzaubert.

Anna Hauss - Undercover

Trennung, Umzug, Neuanfang – Lebensphasen, in denen alles Kopf steht und unklar ist, wann und vor allem wie es weiter geht. Klingt anstrengend, hat aber ordentlich Potential für künstlerische Verarbeitung. Und genau das hat die Berliner Musikerin Anna Hauss auf ihrem ersten Soloalbum getan – unser Album der Woche.

Gaétan Nonchalant – Les Légumes

Wenn man Coolness schlürfen könnte wie einen Cocktail, so hätte dieser Franzose hier permanent einen Strohhalm im Mundwinkel. Immerhin verteilt er großzügig mit der Gießkanne – das Gemüse („Les Légumes“) muss ja wachsen.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 13.10.2023 mit Anno Wilhelm.

Musikliste:

Kaf do lo

Oriane Lacaille

Album: Kaf do lo



Kunst i lænker

Tue West & JJonas

Album: Sange ud af evigheden



Far cry

Joy Denalane

Album: WILLPOWER



Les legumes

Gaétan Nonchalant

Album: Changement de programme



Undercover

Anna Hauss

Album: How long is now



Balance

Anna Hauss

Album: How long is now



Tell me

Ohia Lehua & Jembaa Groove

Album: Tell me



Creatures of a day

Laura Veirs

Album: Phone Orphans



Nada pode te parar

The Kevin Fingier Collective feat. Josi Dias

Album: Nada pode te parar



Untying a knot

Mutual Benefit

Album: Growing at the edges



Wir drehen uns im Kreis

Lina Maly & Moritz Krämer

Album: Wir drehen uns im Kreis



Akkor szep az erdo

Lakvar

Album: Fiction and Folklore



Rose colored

Soft Loft

Album: Rose colored