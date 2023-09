Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit einem Afrobeat-Feuerwerk, einem Konzeptalbum und absoluter Freiheit.

Muito Kaballa – All this while

Aus einem Solo-Straßenmusik-Projekt ist eine neunköpfige Band geworden: Muito Kaballa nennt sich die Gruppe um den Saxophonisten und kreativen Kopf Niklas Mündemann. Kaum zu glauben, dass diese Melange aus Jazz, Afrobeat, Soul und Funk in Deutschland entstanden ist, was für ein Feuerwerk!

Artur & Vanessa – Die Verlorenen

Aus der Geschichte von Artur und Vanessa sollte eigentlich ein Roman werden, doch wie das mit Musikern so ist – es wurde ein Album daraus. Ein Konzeptalbum mit zehn Songs, die die Band an zehn Tagen aufgenommen hat. Unser Album der Woche.

Jonathan Wilson – Ol’ Father Time

Schräg, psychedelisch, und gerade deshalb äußerst hörenswert: Der kalifornische Musiker Jonathan Wilson mit seinem neuen Album „Eat the worm“. Da scheint jemand seine musikalische Freiheit gefunden zu haben, Gratulation!

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 15.09.2023 mit Bernd Lechler.

Musikliste:

Springtime

Allison Russell

CD: The Returner



All this While

Muito Kaballa feat. Reinel Bakole

CD: Like A River



For repair

Dekker

CD: For repair



Sleaze me on

Low Cut Connie

CD: Art Dealers



Did u ever love someone

eee gee

CD: She-Rex



Artur & Vanessa

Artur & Vanessa

CD: Artur & Vanessa



The frost

Mitski

CD: The land is inhospitable and so are we



Ol' father time

Jonathan Wilson

CD: Eat the worm



Supergud

Fieh

CD: III



Zum Güldenen Einhorn

Noth

CD: Lieder vom Verschwinden



Tristeza

Marc Romboy, Marlene Schuen, Dimitri Andrea

CD: Metamorfosa