Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Tanzfieber, Nostalgie und Selbstachtung.

Jungle – Back on 74

Meine Güte, wir sollten alle wieder mehr tanzen! Wer einen Appetithappen braucht – bitte schön, hier ist er. Den stilechten 70s-Soul gibt’s obendrein. Kann ein Song noch mehr in die Beine gehen? Wir glauben nicht.

Laufey – From the start

Sehnsucht nach den guten alten Zeiten? Keine Sorge, früher wars nicht besser. Aber eine Portion Nostalgie schadet nie, jedenfalls hat die schwedisch-chinesische Musikerin Laufey damit gerade ziemlichen Erfolg und begeistert Gen-Z für eine Soundmelange aus Klassik, Jazz und Bossa. Ein Phänomen – und deshalb auch Teil unserer Alben der Woche.

Allison Russell - Snakelife

Allison Russell ist in Pflegefamilien aufgewachsen und wurde jahrelang sexuell missbraucht, bevor sie weggerannt ist. Diese schlimme Zeit hat sie auf ihrem Debütalbum verarbeitet. Jetzt feiert sie ihre eigene Stärke, zelebriert das Überwinden dieser Phasen und beschwört die Kraft von Veränderung, Wachstum und Selbstachtung. Und all das spürt man in diesem Song – sehr beeindruckend.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 08.09.2023 mit Martin Gramlich.

Musikliste:

Back on 74

Jungle

CD: Volcano



Snakelife

Allison Russell

CD: Snakelife



Silver bell

Gregory Alan Isakov

CD: Appaloosa bones



We never knew

Beharie

CD: We never knew



From the start

Laufey

CD: From the start



Feeling like a plant

Dominique Fils-Aimé

CD: Our roots run deep



Amurula sky

Uli Tsitsos

CD: Leave the country



Nomads

Dekel

CD: Desert moon



Das Lied von Leben und Tod

Francesco Wilking

CD: Unter meinem Bett 8



Shangri-La Samba

Doom Gong

CD: Shangri-La Samba



Free love

Irreversible Entanglements

CD: Protect Your Light