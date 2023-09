Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit einer Überdosis Zucker, den ganz großen Gefühlen und den Helden der Kindheit.

Ladaniva – Shakar

Süß und bunt sind die Zutaten für den Kuchen im Video und genau so ist auch die Musik des französisch-armenischen Duos: Ein berauschender Hybrid aus Balkan-Folk, Reggae, kreolischen Tänzen und Hip-Hop. Geht in die Beine!

Fjarill – Katharsis

In der Psychologie versteht man Katharsis als emotionales Abreagieren. Und damit kann dieser Song für das ganze Album des Hamburger Duos stehen – Fjarill strotzen vor Spielfreude und lassen die großen Gefühle raus. „Walden“ ist unser Album der Woche.

Gaye Su Akyol – Böyle Olur Mu

Nirvana war für die türkische Musikerin Gaye Su Akyol eine der wichtigsten Bands ihrer Kindheit. Heute ist sie selbst dort, wo ihre Idole einst waren – beim legendären Label Sub Pop, wo sie etwa diese neue Single veröffentlicht.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 01.09.2023 mit Frauke Oppenberg.

Musikliste:

Shakar

Ladaniva

CD: Ladaniva



Prioritäten setzen

Lukas Meister

CD: Flügel



Joan Didion

B O D I E S

CD: Joan Didion



Amadurecer

Pedro Mizutani

CD: Amadurecer



Katharsis

Fjarill

CD: Katharsis



Selbstbetrug

Fjarill

CD: Walden



More than a Love Song

Black Pumas

CD: More than a Love Song



Who am I to tell him?

Niamh Bury

CD: Who am I to tell him?



Lüfter

Satuo

CD: Somewhere in the maze



Echo in the chamber

Say She She

CD: Echo in the chamber



Böyle olur mu

Gaye Su Akyol

CD: Love buzz / Böyle olur mu



Haunted mountain

Buck Meek

CD: Haunted mountain