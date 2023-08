Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit einem alten Sommerhit, Musik zum Wegträumen und einer reifen Liebeserklärung.

Carwyn Ellis & Rio 18: Gorffennaf

Ein italienischer Sommerhit aus den 1960ern – aber auf Walisisch. Eine abgefahrene Mischung mit Ohrwurmgarantie.

Les Imprimés – I´ll never leave

Wie eine flauschige Wolke mit kräftigem Kern klingen die Songs des Norwegers Morten Martens. Sein Debütalbum steckt voller Soul-Balladen zum Eintauchen, Schmachten und Wohlfühlen - "Rêverie" ist unser Album der Woche.

Bonnie „Prince“ Billy: Bananas

Wenn der amerikanische Großmeister des Alternative Folk, Bonnie „Prince“ Billy, ein Album herausbringt, sind die Erwartungen hoch. Bei dieser neuen Single muss man gut zuhören – und wird dann reich belohnt. „Bananas“ ist eine rätselhafte und reife Liebeserklärung.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 11.8.2023 mit Martin Gramlich.

Musikliste:

Gorffennaf

Carwyn Ellis & Rio 18

CD: Gorffennaf



Look at those stars

The 3 Clubmen

CD: Look at those stars



Hinter unseren Gittern

Braake

CD: Hinter unseren Gittern



Chicago Blues

Joshua Redman

CD: Chicago Blues



I'll never leave

Les Imprimés

CD: I'll never leave



You

Les Imprimés

CD: Rêverie



Katharsis

Fjarill

CD: Katharsis



Bananas

Bonnie ‘Prince’ Billy

CD: Keeping secrets will destroy you



Letter_silence on the airwaves

Anna Hauss

CD: Letter_silence on the airwaves



Hideaway

Joy Denalane

CD: Hideaway



Se Liga na Sequência

Os Barbapapas

CD: Se Liga na Sequência