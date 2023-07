Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Spaß im Studio, vertrackten Rhythmen und Kuchen fürs Volk.

Rhiannon Giddens – You Louisiana Man

Mit so einer Stimme kann nichts mehr schiefgehen: Rhiannon Giddens zeigt, wie mitreißend moderner Country-Folk klingen kann und wie viel Spaß man in einem Studio haben kann.

Bokanté - Adjoni

Es knallt, zischt und schmettert überall. Das neue Album der Supergroup Bokanté ist herausfordernd, weil äußerst perkussiv. Auch der Gesang auf Antillen-Kreolisch klingt oft wie ein Schlaginstrument. Das macht „History“ zu einem vertrackten, aber äußerst hörenswerten Album der Woche.

iZem & Lucas Santtana – Maria Antonieta

“Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen“ – dieser Satz wurde der französischen Königin zwar nur in den Mund gelegt, drückt aber sehr gut die Realitätsferne und Entfremdung aus, über die der Brasilianer Lucas Santtana hier singt.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 28.7.2023 mit Vanessa Wohlrath.

