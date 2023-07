Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Hang zum Schwang, charmantem Hauch und sehenswerten Lippen.

William the Conqueror: Bruises

Warum der Schotte Ruarri Joseph seine Band nach einem seit tausend Jahren to­ten Normannenkönig benannt hat, wissen wir auch nicht. Aber seine Lieblingsakkorde und sein Hang zum Überschwang erinnern uns an Paul McCartney.

Saint Privat: Boom, Boom Click

Früher war alles besser? Das glaubt man gerne, wenn Valerie Saydik in Mikrofon haucht. Zusammen mit Klaus Waldeck swingt sie sich musikalisch ins Gestern. "Aprés la Bohème" ist unser Album der Woche.

Gabriels: Offering

2018 begegneten sich bei einem Casting für ein Mode-Video drei Musiker. Daraus wurde erst eine Freund­schaft, dann eine Band. Die Gabriels machen einen schwungvollen Mix aus Gospel, Soul, Triphop und Jazz. Ihr Sänger Jacob Lusk ist nicht nur akustisch ein Genuss: Auch seine Lippen-Bewegungen machen einiges her.

