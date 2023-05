Songs der Woche

Moderation: Frauke Oppenberg

Die besten Tracks aus Pop, Jazz und Global Pop. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz.

Musiktitel:

Johnny, the fly

Laura

CD: Sunset balcony



Black is my favorite color

Michael Moravek

CD: Dream



Shchedrivka

Moloch & Nadiya

CD: Ether: Ukrainian diaspora soul



Man's gotta eat

Logan Halstead

CD: Dark black coal



Ndomè

Blick Bassy

CD: Màdibà



Bissa

Blick Bassy

CD: Màdibà



Bended light

Rahill

CD: Flowers at your feet



Creo en la naturaleza (feat. joan as police woman)

Eliades Ochoa

CD: Guajiro



Ima

Noga Ritter

CD: Ima



Haunted

A.s. Fanning

CD: Mushroom Cloud



Changing light

The Ironsides

CD: Changing light