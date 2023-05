Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Bobbys voice, Aikuras choice und lost boys.

Madison McFerrin: Run

Man sollte gar nicht erst versuchen, Madison McFerrin mit ihrem Vater Bobby zu vergleichen. In diesem Titel aus ihrem Debütalbum ergänzen sich die beiden aber bestens: Sie baut vertrackte R’n’B-Beats, er improvisiert dazu mit seiner unvergleichlichen Stimme.

Coco Aikura: Home

„Wo ist zu Hause, Mama?“ sang schon Johnny Cash. Seine Antwort: „Auf der großen Straße.“ Coco Aikuras Antwort ist zwar weniger originell („home is where your heart is“), dafür aber dreisprachig vorgetragen.

Emily King: Special Occasion

Manchmal stimmt das Klischee, dass Künstler:innen Schmerz in Schönheit verwandeln können: Emily King hat die Lieder für ihr neues Album in einer Zeit heftigen Liebeskummers geschrie­ben. Sie klingen prachtvoll.

Musiktitel:

Strong Swimmer

Josh Ritter

CD: Spectral Lines



Home

Coco Aikura

CD: A Place Called Home



Dambe

Fatoumata Diawara

CD: London OK



Pearly Gates

Angela Aux

CD: Instinctive Travels on the Paths of Space and Time



Run

Madison McFerrin

CD: I Hope You Can Forgive Me



Idol; RE-run

Westerman

CD: An Inbuilt Fault



Special Occasion

Emily King

CD: Special Occasion



All Of The Time In The World To Kill

The Milk Carton Kids

CD: I Only See The Moon



Crimes

YUUN

CD: I’ve Got My Head In The Cloud But The Server Is Down



Natural

Softee

CD: Natural



Tant étrange feat. Laurence-Anne

Feathership

CD: Peace Talks EP